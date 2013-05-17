Українські миротворці у ДР Конго взяли участь у “Параді медалей”

У заході, який відбувся в місті Гома, взяли участь керівництво Місії ООН у Демократичній Республіці Конго, перші особи Збройних сил та Національної поліції цієї країни, а також командири миротворчих контингентів.

Захід розпочався з виносу Державного прапору та доповіді командира індійського поліцейського контингенту про готовність особового складу до проведення церемонії. Оглянувши парадні розрахунки почесні гості вручили медалі Організації Об’єднаних Націй “За службу миру” близько сотні військовослужбовцям. Одним із почесних гостей, якому випала честь відзначити колег від імені Генерального секретаря ООН врученням медалей став командир українського окремого вертолітного загону полковник Володимир Пастухов.

Як зазначив полковник Володимир Пастухов, – для нашої держави є великою гордістю те, що саме українцям з багатьох миротворчих контингентів у цій країні було доручено вручати нагороди нашим колегам.

– Такий крок індійських колег підтверджує високу оцінку не тільки досягнень українських вертолітників у миротворчій діяльності, а й повагу до всього нашого народу, – підкреслив Володимир Михайлович.

Також під час святкування відбувся виступ військового оркестру Збройних сил Індії та концерт гуртків місцевої самодіяльності. На завершення свята гостей було запрошено на святковий обід та проведено спільне фотографування.

Варто зазначити, що під час “Параду медалей” українці не тільки дізнались багато цікавого про життя та побут миротворців сусіднього підрозділу, а й поділились з колегами історією та сучасністю вітчизняних Збройних Сил.