Під Новобогданівкою від вибухонебезпечних предметів очищено понад 64 гектарів

На території колишньої артилерійської бази, що поблизу села Новобогданівка Запорізької області, тривають роботи з очищення території від вибухонебезпечних предметів.

Як зазначив командир зведеного загону підполковник Іван Тіщенко, на даний час роботи проводяться на адміністративній території колишньої бази, де небезпечними залишаються близько 1,7 гектарів території. Понад 64 гектарів бази вже очищено від вибухонебезпечних предметів.

– На даному етапі ми ведемо роботи з переміщення металево-бетонних конструкцій та обстеження території під ними. Сьогодні планується знешкодити 606 вибухонебезпечних предметів, – зазначив підполковник Іван Тіщенко.

Загалом, за час роботи зведеного загону виявлено та знешкоджено 20 158 вибухонебезпечних предметів.