На базі 72-ї бригади фінішував конкурс «Аліанте-2013»

«Аліанте» – це щорічний міжнародний учнівський конкурс, який започатковано в 2000 році чеською асоціацією «Ягелло 2000» для визначення знань про міжнародну безпеку та НАТО серед школярів. За час існування у проекті «Аліанте» брали участь команди з п’ятнадцяти країн.

Українська версія конкурсу проводиться з 2004 року. Конкурс було включено до всіх Державних програм інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України. Слід зазначити, що конкурс «Аліанте» Молодіжний центр Атлантичної Ради України проводить за сприяння та підтримки Центру інформації та документації НАТО, Громадської Ліги Україна – НАТО, Міністерства оборони України та інших організацій. Цього разу в конкурсі взяло участь 65 команд з усіх регіонів України, з яких журі вибрало для фіналу 40 найкращих представників.

Учасники змагань відчули себе справжніми солдатами української армії: підйом о шостій ранку, зарядка, прийом їжі, ознайомлення з технікою та різноманітними видами зброї, всілякі змагання тощо. Яскравим спогадом кожного учасника, безперечно, залишиться конкурс, що включав у себе подолання хімічної радіоактивної зони у засобах захисту.

За результатами змагань у Білій Церкві фіналісти були нагороджені сертифікатами від організаторів та грамотами від командування 72-ї окремої механізованої бригади. 10 команд (20 переможців) отримали головний приз – пізнавальну подорож до Польщі, Чехії, Словаччини та Німеччини, яка запланована на 20-28 липня 2013 року.

Довідка. Конкурс «Аліанте – Україна» проводиться громадською організацією «Молодіжний центр Атлантичної Ради України», головною метою якої є поширення інформації про міжнародну безпеку та пропагування ідей інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур співробітництва та безпеки серед української молоді. МЦАРУ є представником Молодіжної Асоціації Атлантичного Договору (YATA) в Україні та членом-співзасновником Громадської Ліги Україна-НАТО.