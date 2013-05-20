До Одеси прибули кораблі ВМС Туреччини

Після швартування до причалу морського вокзалу торгівельного порту «Одеса» відбулася урочиста церемонія зустрічі екіпажів з представниками ЗС України, у якій взяли участь командний склад Західної військово-морської бази на чолі із заступником командира частини з виховної роботи капітаном 2 рангу Андрієм Магдалюком.

Як наголосив командир морського походу капітан 1 рангу ВМС Туреччини Сінан Сюрер, цей візит здійснюється з метою поглиблення співробітництва між двома країнами у військовій та культурній сферах.

Згодом на території Західної військово-морської бази ВМС ЗС України відбулася протокольна зустріч старшого морського начальника Одеси капітана 1 рангу Євгена Кінзерського з командуванням турецьких суден. Обмінюючись думками та обговорюючи низку питань, спрямованих на підтримання дружніх двосторонніх відносин, її учасники дійшли висновку, що саме подібні заходи є запорукою подальшого поглиблення співробітництва в дусі партнерства між обома країнами та флотами.

– Наш візит дружби – це данина поваги до вашої держави. Він здійснюється у рамках морського походу, під час якого курсанти Військово-морської академії Туреччини удосконалюють свої практичні навички та навчаються правильно поводитися в морі. Ми багато чули про Південну Пальміру і радіємо тому, що маємо змогу ознайомитися з цим містом, його населенням, та дивовижною архітектурою, – підкреслив капітан 1 рангу Сінан Сюрер.

Від української сторони капітан 1 рангу Євген Кінзерський щиро та по-гостинному тепло привітав своїх іноземних партнерів з прибуттям на українську землю та висловив сподівання, що від перебування в місті-герої Одесі у турецьких моряків залишаться лише позитивні враження та емоції.

Після завершення протокольної зустрічі сторони обмінялися пам’ятними сувенірами та погодили порядок подальшої співпраці під час візиту кораблів ВМС Туреччини. Зокрема, планом перебування турецьких моряків на території України передбачено проведення низки різноманітних заходів, спрямованих на розвиток та підтримання тісних відносин між обома країнами. Екіпажі суден ознайомляться з історичною спадщиною Одеси, проведуть низку протокольних зустрічей з керівництвом гілок місцевої обласної і міської виконавчої влади, представниками Генерального консульства Республіки Туреччина в Одесі та позмагаються на міні-футбольному майданчику з курсантами Одеської національної морської академії.

Окрім цього, командуванням суден буде організовано «Дні відкритих дверей», під час яких місцеві жителі та гості міста-героя Одеси матимуть змогу відвідати кораблі та ознайомитися з їх технічною складовою, побутом та життєдіяльністю екіпажів.

Завершиться візит кораблів «Сокуллу Мехмет Паша» та «Іскендерун» до Одеси вранці 23 травня. Того дня турецькі військові моряки у кількості понад 900 осіб, серед яких – близько 500 курсантів, мають взяти курс на Болгарію.