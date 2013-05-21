У Криму пройшов XIII військово-патріотичний збір

XIII Військово-патріотичний збір під гаслом «Ми ніколи не забудемо Ваш героїзм!», який традиційно у травні відбувається в Кримських горах, цього разу пройшов відповідно до спільного плану заходів Міністерства освіти у науки України, Міністерства молоді та спорту України та Міністерства оборони України.

Цього року до участі було залучено 200 учнів 10-11 класів та студентів 1-3 курсів українських вишів з 18 населених пунктів нашої країни. Головною метою Військово-патріотичного збору є об’єднання та виховання всебічно розвинених молодих людей, стимулювання підвищення суспільної та політичної активності сучасної молоді, підвищення ерудиції, виховання фізично і психічно здорового покоління України, та виховання у молоді патріотизму.

На урочисте відкриття вишикувалися вже сформовані чотири команди з різних регіонів України: «Барс», «Рись», «Орел» та «Сокіл». Після урочистого відкриття заходу свої навички присутнім продемонстрували військовослужбовці розвідувальної роти бригади та місцевого військового оркестру. Пізніше відбулася екскурсія військовим містечком, гості побували у парках бойових машин та у клубі частини, де переглянули фільм про бригаду.

Наступного дня на юнаків та дівчат чекав підйом о шостій ранку та фізична зарядка. А після сніданку – вихід на полігон, де для учасників Військово-патріотичного збору були розгорнуті навчальні місця для виконання нормативів зі збирання-розбирання автомата, спорядження магазина, тренування прицілювання та спуску, проведення стрільб з АК-74, метання учбової гранати.

Згодом відбулися змагання з футболу, волейболу, туристичні конкурси, учасники яких на швидкість встановлювали намети, в’язали вузли, розпалювали багаття.

Наступний день став ще більш насиченим заходами, адже на учасників чекали змагання з гирьового спорту, легкої атлетики та воєнізована естафета, яка включає в себе підйом за тривогою і подолання місцевості по-пластунськи, одягання комплекту ЗЗК з подоланням задимленого намету, перенесення ваги 24 кілограми, одягання протигазу на постраждалого та його евакуація, біг із зв’язаними ногами в парі, пересування на руках тощо.

Потім було чимало конкурсів, а також військово-тактична гра із залученням військової техніки.

Під час змагань усі учасники викладалися на повну, щоб не підвести товаришів по команді, докладаючи максимум зусиль задля перемоги. Дружня та доброзичлива атмосфера створювала передумови для того, щоб усі без винятку підтримували один одного і часто-густо на фініші суперники підбадьорювали своїх конкурентів.

У підсумку перше місце та головний кубок змагань вибороли учасники команди «Сокіл».

За словами координатора ВГО «Громадський рух «За майбутнє» Михайла Харечка, підсумки чергового етапу Військово-патріотичного збору вкотре підтвердили думку, що ідея заходу буде реалізовуватися в майбутньому, а кількість охочих взяти участь у проекті зростатиме з року в рік.

Підтвердженням тому є рекордна кількість цьогорічних заявок – близько 25 тисяч на 200 місць учасників молодіжних змагань. Це є добрим знаком, адже коли молоді люди спілкуються між собою, займаються спортом, змагаються у знанні історії і культури нашої держави – все це рушить стереотипи про інфантильну сучасну молодь, яку цікавить лише алкоголь та тютюн.