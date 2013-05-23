Випускники Київського військового ліцею відвідали Лавру

За благословенням Блаженішого Митрополита Володимира, богослужіння очолив єпископ Васильківський Миколай, вікарій Київської митрополії. Він відправив подячний молебень з нагоди випуску у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

Його Преосвященству співслужили секретар Київської єпархії по місту Києву протоієрей Віктор Іващук, старший священик Київського гарнізону протоієрей Василій Стецяк, настоятель храму Спаса Нерукотворного Київського військового ліцею священик В’ячеслав Ліпатов. У спільній молитві взяли участь також Заступник начальника ліцею з виховної роботи полковник Сергій Мотика, вихователі, викладачі та випускники-ліцеїсти.

Після закінчення молебню єпископ Миколай звернувся до всіх присутніх з архіпастирським словом та передав благословення Предстоятеля Української православної церкви. Звертаючись до випускників, владика закликав їх бути вірними Церкві Христовій та народу України, до служби якому вони покликані. У свою чергу, священик В’ячеслав Ліпатов повідомив, що сам є випускником цього навчального закладу. Він уже декілька років здійснює духовну опіку над «богунівцями» та приймає активну участь у збагаченні їхнього духовного життя. Цьому богослужінню він дає особливого значення, адже всі випускники ліцею прийшли до храму, щоб поклонися святим та попросити у них благословення на ратну службу та навчання. За його словами, з точки зору церкви, військовослужбовці завжди займали важливе місце в суспільстві.

За словами заступника начальника Київського військового ліцею з виховної роботи полковника Сергія Матики, на території цієї української православної святині кадети-випускники молилися і просили благословення на подальше навчання та службу вже вдруге.

– Керівництво ліцею переконане, що відроджувати національні православні традиції, безумовно, потрібно. Протягом періоду навчання вихованці навчального закладу святкують усі православні свята. Окрім цього, вони також мають можливість, як заохочення за навчання, відвідувати найвизначніші місця України, серед яких і найвеличніші православні святині, – зазначив полковник Сергій Мотика.

– Після випуску більше 80 відсотків випускників висловили бажання вступати у військові виші, – зазначив заступник начальника ліцею з виховної роботи полковник Сергій Мотика.