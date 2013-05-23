На Житомирщині пройшли змагання між снайперськими парами

Змагання проходили на бригадному стрільбищі 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Керував зборами снайперських пар частин гарнізону командир роти снайперів бригади гвардії капітан Олександр Кремезь.

Програма змагань була доволі насичена, тож снайперам доводилося демонструвати свій вишкіл на смузі розвідника, знання, вміння та навички із військової топографії, медичної підготовки. Загалом змаганнями було передбачено 7 етапів їх проведення. Гвардійці проходили мінним полем, знищували міст та контрольно-спостережний пункт умовного противника, причому як завдання, так і маршрут у кожної снайперської групи були різними. Виконавши одне завдання, снайпери радіозв’язком отримували нові вказівки та задачі. Так, на одному з етапів змагань після ночівлі під відкритим небом снайперські пари отримали завдання непомітно висунутися у задані точки, зайняти на вибір позиції та спостерігати за визначеними об’єктами, у вікнах яких з інтервалами показувалися цифри й літери. Один із снайперів кожної пари спостерігав, а другий – занотовував усе у картку вогню. Згодом, підготувавшись таким чином до виконання основної частини свого завдання, снайперська пара робила по одному пострілу у бік об’єкту та відходила від нього.

На наступному етапі змагань снайперські пари змагалися у влучності. Отримавши по 12 набоїв, протягом тридцяти хвилин снайпери влучали у мішені – кільцеві М-05 на дальності 100 метрів, а також різні мішені, які рухалися і з’являлися на відстанях від 200 до 500 метрів.

Останнім етапом змагань був 5-кілометровий марш-кидок із повною екіпіровкою за визначеним маршрутом. Заліковий час визначався по останньому військовослужбовцю в парі. За результатами змагань усі призові місця вибороли снайперські пари 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Командир 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади гвардії полковник Олександр Нестеренко нагородив переможців пам’ятними медалями й почесними грамотами.

За словами старшого офіцера відділу бойової підготовки управління 8-го армійського корпусу підполковника Ігоря Столярика, який спостерігав за ходом змагань, вже наступного тижня у Новоград-Волинському відбудуться корпусні збори снайперів і змагання на кращу снайперську групу 8-го армійського корпусу.