Військові науковці відзначені державною нагородою України

Щорічна урочиста церемонія присудження Державної премії України в галузі науки і техніки пройшла у Києві.

За розробку системи захисту літальних апаратів Державної премії були удостоєні директор Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України, Герой України, заслужений льотчик-випробувач СРСР, кандидат технічних наук генерал-майор Юрій Тішков та заступник директора Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України з наукової роботи, кандидат технічних наук полковник Володимир Башинський.

Розробка системи захисту літальних апаратів проводилася науковим колективом центру понад 10 років. За цей час усі складові пройшли повний комплекс випробувань, льотні та натурні експерименти, рекомендовані до серійного виробництва та прийняті на озброєння Збройних Сил України.

У своєму виступі на зборах особового складу центру з нагоди Дня науки Юрій Тішков відзначив:

– Ця подія є відзнакою праці усього колективу центру. Перед нами стоять нові завдання, зокрема, щодо успішного проведення випробувань вітчизняного військово-транспортного літака Ан-70, вертольоту Мі-8 МСБ в інтересах Збройних Сил України, модернізованих літаків Су-27, Су-25, та інших зразків озброєння та військової техніки.

Довідка. Сьогодні Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України є потужною складовою вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Це єдина в Україні спеціалізована науково-випробувальна установа, яка в повному обсязі проводить повний цикл випробувань, включаючи полігонні випробування, надає рекомендації щодо прийняття зразків на озброєння чи постачання. Центр має понад 80-літній практичний досвід в організації і проведенні усіх видів випробувань зразків озброєння і військової техніки та виробів подвійного призначення, як автономно, так і у складі державних і міжнародних комісій. Саме тут проходять дослідження методів експлуатації і підвищення надійності авіатехніки в інтересах військової і цивільної авіації. Спеціалісти центру беруть участь в дослідженнях щодо воєнно-економічного обґрунтування програми розвитку авіаційної техніки і озброєння, підготовки льотчиків і штурманів-випробувачів в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України, проводять воєнно-наукове супроводження замовлень від ВМС, підприємств ОПК, аеромобільних військ і армійської авіації тощо.

З 2000 року ДНВЦ акредитовано в якості експертного центру Державної авіаційної служби Міністерства інфраструктури України з питань сертифікації цивільної авіаційної техніки та об’єктів цивільної авіації.

На базі Льотно-випробувального комплексу центру знаходиться першокласний аеродром з інфраструктурою. Саме тут проходять службу майже всі вітчизняні льотчики-випробувачі. А полігон центру є базовим для відпрацювання і оцінки комплексів зенітно-ракетного озброєння в інтересах усіх видів і родів Збройних Сил.