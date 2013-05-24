Інспекційна група ЗС Німеччини відвідала Військову академію Одеси

Знайомлячись з навчальною базою військового вишу, німецькі військовослужбовці на чолі з полковником Леманом Йорном провели зустріч з тимчасово виконуючим обов’язки начальника Військової академії (м. Одеса) генерал-майором Олегом Гуляком, побували в навчальних аудиторіях, військово-історичному музеї та храмі Святих Рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Продовженням візиту іноземної інспекційної групи став брифінг, під час якого гості ознайомилися із структурою і завданнями вищого військового навчального закладу, а також обговорили питання, що потребують узгодження та подальшого двостороннього опрацювання.