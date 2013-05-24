В озброєнні ЗСУ проведено тренування з ліквідації надзвичайних ситуацій
Перед початком пожежонебезпечного періоду на базі одного з арсеналів озброєння Збройних Сил України, що на Чернігівщині, проведено тактико-спеціальні тренування по діям при загрозі скоєння або скоєнні диверсії (терористичного акту) та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.
Навчання проходили у взаємодії з Управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, відділом з питань надзвичайних ситуацій Ічнянської районної держадміністрації під загальним керівництвом начальника озброєння Збройних Сил України генерал-майора Сергія Котляра.
На тренуваннях були присутні командири військових частин, де зберігаються вибухопожежонебезпечні предмети та речовини Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, а також частин безпосереднього підпорядкування озброєння Збройних Сил України та тилу Збройних Сил України.
Події розгортались на технічній території військової частини, де за легендою терористи після перестрілки з охороною підпалили траву поблизу складу з боєприпасами.
На приборкання вогню було кинуто всі сили – пожежні танки, машини, ІМР та навіть пожежний потяг. Поки пожежники боролись з вогнем, населення повністю евакували та надали першу медичну і психологічну допомогу.
За словами начальника відділу живучості та вибухопожежобезпеки – заступника начальника Управління живучості арсеналів, баз та складів озброєння Збройних Сил України: «Головним завданням особового складу зазначеного арсеналу та інших військових частин, де зберігаються вибухопожежонебезпечні предмети, є не ліквідація наслідків пожежі, а її недопущення. З цією метою і проводяться подібні навчання».
По завершенню тренувань начальник озброєння генерал-майор Сергій Котляр особисто подякував усім присутнім офіцерам, військовослужбовцям строкової служби та всім, хто надав допомогу в підготовці та проведенні тренувань.