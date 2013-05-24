В озброєнні ЗСУ проведено тренування з ліквідації надзвичайних ситуацій

Навчання проходили у взаємодії з Управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, відділом з питань надзвичайних ситуацій Ічнянської районної держадміністрації під загальним керівництвом начальника озброєння Збройних Сил України генерал-майора Сергія Котляра.

На тренуваннях були присутні командири військових частин, де зберігаються вибухопожежонебезпечні предмети та речовини Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, а також частин безпосереднього підпорядкування озброєння Збройних Сил України та тилу Збройних Сил України.

Події розгортались на технічній території військової частини, де за легендою терористи після перестрілки з охороною підпалили траву поблизу складу з боєприпасами.

На приборкання вогню було кинуто всі сили – пожежні танки, машини, ІМР та навіть пожежний потяг. Поки пожежники боролись з вогнем, населення повністю евакували та надали першу медичну і психологічну допомогу.

За словами начальника відділу живучості та вибухопожежобезпеки – заступника начальника Управління живучості арсеналів, баз та складів озброєння Збройних Сил України: «Головним завданням особового складу зазначеного арсеналу та інших військових частин, де зберігаються вибухопожежонебезпечні предмети, є не ліквідація наслідків пожежі, а її недопущення. З цією метою і проводяться подібні навчання».

По завершенню тренувань начальник озброєння генерал-майор Сергій Котляр особисто подякував усім присутнім офіцерам, військовослужбовцям строкової служби та всім, хто надав допомогу в підготовці та проведенні тренувань.