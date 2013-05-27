У Десні тисяча триста юнаків склали військову присягу

В урочистостях взяли участь представники командування навчального центру та навчальних військових частин.

Під час урочистого мітингу курсантів з визначною подією в їхньому житті привітали заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки генерал-лейтенант Юрій Борискін та начальник 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України Ігор Танцюра, заступник голови організації солдатських матерів України Ніна Лисогор, представники органів місцевої влади.

У своєму виступі генерал-лейтенант Юрій Борискін зазначив, що у строю – кращі представники української молоді. Він наказав командирам військових частин берегти молодих захисників Вітчизни та всіляко їм допомагати оволодівати військовою наукою.

Від імені командування навчального центру полковник Ігор Танцюра побажав молодому поповненню сумлінно вивчати військову справу та зразково виконувати свій військовий обов’язок.

У навчальному центрі готують молодших спеціалістів за 80 спеціальностями. Більш ніж 60 % навчальної програми розраховано на заняття на полігоні, де створена універсальна база. Тут є можливість виконувати стрільби з усіх видів стрілецької зброї та озброєння танків і бойових машин піхоти.

Заступник голови організації солдатських матерів України Ніна Лисогор вручила коровай на українському рушнику та ікону Пантелеймона Цілителя, оздоблену камінням бурштину одному з командирів військових частин. Завершився ритуал прийняття військової присяги проходженням урочистим маршем усього молодого поповнення навчального центру, після чого молоді солдати отримали звільнення.

Присязі передував курс первинної загальновійськової підготовки під час якого молоді солдати опановували початкові знання з військових дисциплін. Кандидатів на навчання за конкретними спеціальностями ретельно відбирали. Під час курсу молодого солдата офіцери вивчали особові справи призовників та проводили співбесіди з ними, щоб визначити вподобання та здібності кожного майбутнього молодшого спеціаліста. Перед прийняттям присяги солдати-новобранці вперше у житті стріляли з бойової стрілецької зброї. Вони виконували вправу початкових стрільб з АК-74 і закінчили курс індивідуальної підготовки молодого поповнення, що тривав майже місяць.

Вже з 1-го червня у курсантів розпочинається планове чотиримісячне навчання, під час якого юнаки опанують військові спеціальності Сухопутних військ, а потім продовжать свою службу у військових частинах Збройних Сил України.