На авіаполігонах утилізують 1200 тонн непридатних авіаційних засобів ураження

Як повідомили в Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України, з початку року вже утилізовано майже 700 тонн авіаційних засобів ураження. За словами начальника інженерної служби Повітряних Сил ЗС України полковника Олександра Возного, знищення боєприпасів проводиться кількома способами. Зокрема методом розбирання на складові та спалюванням з початку року вже знищено 440 тонн порохових реактивних двигунів авіаційних та зенітних керованих ракет. А методом підриву – утилізовано 225 тонн боєприпасів.

– Цього року ми плануємо утилізувати майже 1200 тонн непридатних авіаційних засобів ураження, – розповів полковник Олександр Возний. – Окрім полігону Повурськ вже розпочато роботи на полігоні Щебелинка, де у планах на знищення понад 140 тонн боєприпасів. Крім того, ми готові виконувати подібні завдання й на інших полігонах. Підривні групи сформовані. Особовий склад пройшов додаткову підготовку в центрі розмінування та успішно склав іспити. Зараз тривають узгодження обсягів, планів і підготовка наказів, – наголосив полковник Олександр Возний.