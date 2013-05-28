Оздоровчий табір імені Гагаріна ЗСУ готовий прийняти дітей

Дитячий оздоровчий табір імені Юрія Гагаріна Збройних Сил України до ювілейного, 60-го за рахунком, сезону відпочинку – готовий. Такий висновок можна зробити виходячи з підписаного членами спеціально створеної комісії акту про готовність закладу до відкриття та функціонування влітку 2013 року.

За словами начальника 59-го Будинку офіцерів підполковника Валентина Доценка, починаючи з 1 квітня поточного року на території табору було реалізовано низку заходів, спрямованих на удосконалення його інфраструктури та покращення умов відпочинку й оздоровлення дітлахів. Так, упродовж всього підготовчого періоду силами військовослужбовців та підрядних організацій “Оригінал-99” і “УкрБудІнвест” було виконано чималий обсяг робіт щодо благоустрою зовнішньої та внутрішньої території, а також встановлено два нові санвузли в одному із спальних корпусів, проведено ревізію систем водопостачання та електрозабезпечення та здійснено поточний ремонт в інших приміщеннях табору, на що в фінансовому еквіваленті було витрачено понад 200 тисяч гривень.

Підполковник Валентин Доценко подякував керівному складу Одеського гарнізону та посадовим особам Південно-східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, за допомогою яких вдалося розв’язати низку проблемних питань. Він висловив також вдячність командуванню частини і установ, військовослужбовці яких залучалися до виконання низки ремонтних робіт у ході підготовки інфраструктури закладу.

Директор дитячого оздоровчого табору Збройних Сил України імені Ю.Гагаріна Лариса Сергєєва повідомила, що його відкриття заплановане на 2 червня. А загалом упродовж чотирьох літніх табірних змін в Одесі, на узбережжі Чорного моря, має відпочити понад 630 школярів віком від 8 до 14 років, які мешкають в різних регіонах України. Розповідаючи про оздоровчу та виховну спрямованість відпочинку юних “гагарінців”, вона зазначила, що на них чекає досить різнопланова культурно-розважальна програма. Зокрема, екскурсії містом та культпоходи у цирк і театри, відвідування храмів й меморіальних комплексів, спортивні та інтелектуальні змагання між загонами та з дітьми з сусідніх оздоровчих таборів. Окрім того, в розпорядженні дітлахів оснащений сучасною мультимедійною установкою кінозал, спортивні та танцювальні майданчики та мікроавтобус, який з нагоди святкування 55-річного ювілею від дня створення табору було передано дітям від Міністерства оборони України.