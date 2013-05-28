Українські військові льотчики взяли участь у конференції в Білорусі

15:08, 28 травня 2013
Військо
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Представники Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба взяли участь у роботі ІІІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції авіаційного факультету Військової академії Республіки Білорусь, яка пройшла у місті Мінськ.

Основна тема конференції стосувалася актуальних питань науки і техніки у сфері розвитку авіації.

Від української сторони перед присутніми виступив заступник начальника ХУПС з льотної підготовки полковник Валентин Листопад.

Під час роботи конференції представники Генерального штабу Республіки Білорусь, підприємств оборонно-промислового комплексу, науково-дослідних установ та установ освіти Республіки Білорусь, України та Російської Федерації обговорили актуальні проблеми та перспективи розвитку тактики і бойового застосування авіації. Також були розглянуті воєнно-технічні аспекти побудови та функціонування авіаційних систем та комплексів, стан і перспективи розвитку підготовки авіаційних фахівців та соціально-гуманітарні аспекти безпеки польотів.

Наприкінці конференції керівництво Військової академії республіки Білорусь запропонувало керівництву Харківського університету Повітряних Сил розглянути питання щодо подальшого співробітництва.

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