Українські військові льотчики взяли участь у конференції в Білорусі

Основна тема конференції стосувалася актуальних питань науки і техніки у сфері розвитку авіації.

Від української сторони перед присутніми виступив заступник начальника ХУПС з льотної підготовки полковник Валентин Листопад.

Під час роботи конференції представники Генерального штабу Республіки Білорусь, підприємств оборонно-промислового комплексу, науково-дослідних установ та установ освіти Республіки Білорусь, України та Російської Федерації обговорили актуальні проблеми та перспективи розвитку тактики і бойового застосування авіації. Також були розглянуті воєнно-технічні аспекти побудови та функціонування авіаційних систем та комплексів, стан і перспективи розвитку підготовки авіаційних фахівців та соціально-гуманітарні аспекти безпеки польотів.

Наприкінці конференції керівництво Військової академії республіки Білорусь запропонувало керівництву Харківського університету Повітряних Сил розглянути питання щодо подальшого співробітництва.