Українські військові льотчики взяли участь у конференції в Білорусі
Представники Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба взяли участь у роботі ІІІ-ї Міжнародної науково-технічної конференції авіаційного факультету Військової академії Республіки Білорусь, яка пройшла у місті Мінськ.
Основна тема конференції стосувалася актуальних питань науки і техніки у сфері розвитку авіації.
Від української сторони перед присутніми виступив заступник начальника ХУПС з льотної підготовки полковник Валентин Листопад.
Під час роботи конференції представники Генерального штабу Республіки Білорусь, підприємств оборонно-промислового комплексу, науково-дослідних установ та установ освіти Республіки Білорусь, України та Російської Федерації обговорили актуальні проблеми та перспективи розвитку тактики і бойового застосування авіації. Також були розглянуті воєнно-технічні аспекти побудови та функціонування авіаційних систем та комплексів, стан і перспективи розвитку підготовки авіаційних фахівців та соціально-гуманітарні аспекти безпеки польотів.
Наприкінці конференції керівництво Військової академії республіки Білорусь запропонувало керівництву Харківського університету Повітряних Сил розглянути питання щодо подальшого співробітництва.