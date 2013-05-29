Заступник Міністра оборони провів прийом громадян з особистих питань

Питання стосувалися отримання службового житла, надання дозволу на укладення чергового контракту з оборонним відомством на проходження служби, отримання грошової компенсації за неотримане речове майно тощо.

Зокрема, полковник Олексій Данильчук, разом з групою офіцерів звернувся до заступника Міністра оборони України – керівника апарату з проханням розглянути питання про забезпечення військовослужбовців житловою площею у переобладнаній будівлі. Певні посадові особи дали розясенення з цього питання і Володимир Можаровський переконав всіх, що найближчим часом питання вирішиться позитивно.

Окрім цього, були розглянуті питання щодо подальшого проходження військової служби та поновлення в лавах ЗС України, незгоди з накладеними стягненнями та інше.

Заступник Міністра оборони України – керівник апарату дав доручення відповідним посадовим особам докладно вивчити ситуацію та надати пропозиції щодо вирішення порушених проблем.

На підставі всіх рішень, прийнятих під час прийому заступником Міністра оборони України – керівником апарату Володимиром Можаровьским, в Управлінні по роботі з громадянами та доступом до публічної інформації Міністерства оборони України було складено протокол. У встановлений термін авторам звернень буде надано письмову відповідь.