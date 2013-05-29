Українські офіцери вивчають політику безпеки та оборони ЄС

17 офіцерів та працівників ЗС України, які представляють структурні підрозділи Міністерства оборони, Генерального штабу та Командувань видів Збройних Сил України здобувають знання з питань спільної політики безпеки та оборони ЄС, структури та завдань європейських інституцій, процесу прийняття рішень в ЄС, широкого кола питань безпеки, якими опікується ЄС, та особливостей проведення операцій Європейським Союзом.

Програма курсу, який проводиться англійською мовою, включає два змістовних модуля. Під час першого – теоретичного – слухачі вивчали історію створення, сучасний стан і перспективи розвитку Європейського Союзу та інших інституцій безпеки в регіоні, основні аспекти європейської закордонної політики і спільної політики безпеки та оборони ЄС, їхній вплив на розвиток відносин ЄС з Україною, в тому числі і у військовій сфері. Другий передбачає вивчення складу та структури багатонаціональних європейських сил, концепції підготовки та застосування бойових тактичних груп ЄС і засвоєння основних аспектів військових та цивільних операцій ЄС, що тривають.

До занять залучено науково-педагогічних працівників навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України – начальника кафедри підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів за стандартами НАТО та ЄС полковника Василя Школяренка та старшого викладача кафедри полковника Юрія Призиглея.

Заняття по ключових темах на курсі провели спеціально запрошені поважні гості: представник Делегації Європейського Союзу в Україні, перший радник Леон Лора Хосе Роман, координатор проектів ОБСЄ в Україні, Посол Мадіна Джарбусинова, офіцер з політичних питань Делегації Європейського Союзу в Україні Іреніуш Фідос, голова Офісу Ради Європи в Україні, Посол Владімір Рістовскі.

Крім того, з лекціями перед слухачами курсу виступили представники Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України полковник Володимир Пострибайло та підполковник Віталій Кузьменко.

«Курс політики безпеки та оборони ЄС» завершиться 31 травня 2013 року складанням відповідних заліків та урочистою церемонією вручення слухачам свідоцтв встановленого зразка.