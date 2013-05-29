Моряки ВМФ РФ і України проводять конференцію з планування спільних навчань

Робочі групи сторін очолюють тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 1 рангу Ігор Терьохін і начальник штабу – перший заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації контр-адмірал Олександр Носатов.

До запланованого на кінець червня навчання залучатимуться офіцери органів управління, кораблі, катери і судна, а також літальні апарати морської авіації, сили і засоби забезпечення. Темою “Фарватеру миру-2013” стане ведення спільних антипіратських дій на морі, а навчальними цілями – відпрацювання єдиних поглядів на форми і способи проведення антипіратських дій на морі, спільних дій екіпажів кораблів і авіації по веденню морського бою, організації усіх видів оборони на ходу, з виконанням бойових вправ і тактичного маневрування. Крім того, сторони мають на меті відпрацювати дії сил авіації при виконанні завдань антипіратських дій та спільні дії пошуково-рятувальних сил двох флотів.

Згідно з визначеним раніше ротаційним принципом, керівником цьогорічного навчання буде командувач ЧФ РФ, а його першим заступником – представник Командування ВМС ЗС України.

– Головними цілями конференції є розгляд і затвердження замислу, порядку проведення навчання, визначення складу апарату керівництва, складу сил, комплекту відповідних документів, – відкриваючи конференцію зазначив контр-адмірал Олександр Носатов.

Передусім капітан 1 рангу Ігор Терьохін, зазначив, що під час цієї конференції має бути завершено процес планування і здійснено перехід до розробки директивних документів для постановки завдань силам, на основі яких вони будуть проводити підготовку до навчання.

– Запропонований нашими російськими колегами план в цілому відповідає тим навчальним цілям, які стоять перед цим навчанням, – підкреслив капітан 1 рангу Ігор Терьохін. – Я думаю, зараз ми цей план спільно опрацюємо, виходячи з конкретних ресурсів матеріально-технічного забезпечення, сил, що залучатимуться. Можливо, під час конференції ми внесемо певні корективи щодо складу сил, відносно часу проведення навчання, інших робочих моментів, – наголосив тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління бойової підготовки Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Ігор Терьохін.

Довідково. Спільне українсько-російське навчання серії “Фарватер миру” проводилося в 1997-му, 1999-му, 2001-му, 2003-му, 2010-му, 2011-му і 2012 роках.