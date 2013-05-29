На двох полігонах триває польовий вихід груп знищення

За словами начальника відділу оперативного забезпечення штабу 6-го армійського корпусу полковника Михайла Ковальського, особовий склад груп знищення після проходження допідготовки відшліфовує практичні навички зі знешкодження та знищення непридатних боєприпасів під час польового виходу на спеціально обладнаних майданчиках та з дотриманням усіх засобів безпеки.

– На початку робіт групи знищення ретельно розрахували всі параметри, які необхідні для проведення підривних робіт. Після завершення польового виходу дані групи зможуть залучатися до проведення розмінувальних робіт, – зазначив полковник Михайло Ковальський.