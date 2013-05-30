Українські миротворці зустріли професійне свято у небі Конго

Цього дня два екіпажі українських Мі-24 здійснили переліт з міжнародного аеродрому міста Ентеббе до аеродрому міста Гома. Польотне завдання виконали командири екіпажів ударних вертольотів полковник Володимир Пастухов та підполковник Роман Дубинецький.

Як зазначив штурман окремого вертолітного загону підполковник Віктор Вікторовський, за три години авіаційна техніка подолала чотириста двадцять кілометрів повітряного шляху в умовах гірського та водного рельєфу місцевості.

– Ці вертольоти готові до виконання завдань Місії ООН у повному обсязі, до наступної ротації кожен з них налітає в Африканському небі близько 700 годин, – зауважив він.

Тим часом на аеродромі міста Гома інша пара українських Мі-24 була піднята в небо для виконання польотів у межах провінції Північне Ківу. Таким чином наліт ударних вертольотів Мі-24 протягом одного дня склав більше десяти годин. Всього ж протягом виконання завдань окремим вертолітним загоном Місії ООН у ДР Конго екіпажі другої ротації здійснили близько двох сотень польотів та провели в африканському небі більше чотирьох сотень годин.

Варто зазначити, що цього ж дня у базовому таборі командир окремого вертолітного загону полковник Володимир Пастухов привітав підлеглих зі святом та подякував їм за службу миру. У цілому з нагоди Міжнародного Дня миротворців ООН у ДР Конго було відзначено більше двадцяти українських миротворців.