Командувач ВМС України раптово перевірив реактивний дивізіон під час стрільб

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України особисто спостерігав за ходом стрільб, перевіряв рівень знань особового складу та давав увідні по ходу виконання завдань.

– Сьогоднішня робота на полігоні “Чауда” проходить відповідно до вимог Міністра оборони України, який вимагає раз на місяць особисто проводити раптові перевірки військових частин аби пересвідчитися у спроможності виконувати завдання за призначенням, – сказав віце-адмірал Юрій Іл’їн. – Я був приємно вражений рівнем фахової підготовки офіцерів, сержантів та матросів. Незважаючи на те, що я особисто вказував їм цілі для ураження та давав ввідні, хто керуватиме вогнем підрозділів, вони виконували свої завдання на дуже високому рівні.

Командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн за відмінну стрільбу одразу на вогневій позиції нагородив іменним годинником молодшого сержанта служби за контрактом Дениса Крашеніннікова, який займає посаду командира відділення-обчислювача. Варто зазначити, що молодший сержант служби за контрактом Денис Крашенінніков свого вже часу брав участь у конкурсі кращих навідників, що проводився у Збройних Силах України, та зайняв там третє місце.