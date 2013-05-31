Збройні Сили України активно залучають резервістів

Чергові маневри батальйонної тактичної групи окремої аеромобільної бригади, де командиром полковник Михайло Забродський, мали свої особливості. Військовослужбовці бригади виконували бойове завдання разом з резервістами.

Територія житомирського навчального центру стала зоною проведення миротворчої операції. 13-й окремий аеромобільний батальйон за сценарієм узяв її під контроль із завданням утримати його протягом кількох тижнів. Протидіяли йому повинні були позаштатні підрозділи, створені на базі іншого аеромобільного батальйону цієї ж бригади.

– Щоб підрозділ міг впоратися з усіма ввідними, до батальйонної тактичної групи, крім 13-го батальйону входять багато інших підрозділів. Це і артилерійський взвод, і взводи РХБ розвідки та інженерно-саперний, зенітна батарея, підрозділи зв’язку та інші, – розповів комбриг. – Крім того, цього разу у навчаннях беруть участь представники Житомирського військового інституту Національного авіаційного інституту – група високотехнологічної підтримки зі станцією радіозавад і радіорозвідки.

Кульмінацією маневрів стала операція з деблокування захопленої “бандитами” місцевої гідроелектростанції. Дійство проходило по-бойовому: із “вбитими” і “пораненими”. Рахувала втрати непідкупна система “MILES”.

– Я задоволений діями командира роти, який організував і провів операцію. Його підрозділ на світанку десантувався з літака, до обіду здійснив рейд, а діставшись електростанції, грамотно “знищив” усіх ворогів, – розповів полковник Михайло Забродський.

Вправним діям десантного підрозділу не завадило те, що серед них було кілька чоловік, які лише тиждень тому влилися у їхній колектив. Це були резервісти, яких викликали для проходження зборів.

– Резервіст тим і відрізняється від новобранця, що, прийшовши на посаду, вже знає свої обов’язки і має навички їх виконання, – зазначив начальник відділу впровадження служби в резерві мобілізаційного управління Головного управління оборонного мобілізаційного планування Генерального штабу ЗС України полковник Михайло Щербина. – Цього разу ми призвали стільки резервістів, скільки дозволив бюджет. Вони стрибали з парашутом, брали участь у рейдах і засідках, виконували інші вправи за сценарієм навчань.