У Ліберії миротворців нагородили медалями ООН

У заході, який проходив у штаб-квартирі Місії ООН, що в місті Монровія, приймали участь керівний склад держави, Місії, посадовці іноземних дипломатичних представництв та командири представлених там військових підрозділів.

Після традиційних військових привітань спеціальний представник Генерального секретаря ООН у Ліберії Карін Ландгрен подякувала винуватцям свята за їх важливу місію миру.

– Ми всі – представники одного міжнародного співтовариства, яке несе стабільність та розвиток, висловлюю вдячність Вам за проведену в багатьох областях Місії роботу, завдячуючи чому нами приймалися вірні рішення, – наголосила Карін Ландгрен.