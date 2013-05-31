У Ліберії миротворців нагородили медалями ООН
16:10, 31 травня 2013Військо
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Військовослужбовці 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України Місії ООН у Республіці Ліберії взяли участь в урочистому зібранні з нагоди нагородження медалями ООН «За службу миру» офіцерів штабу та військових спостерігачів Організації.
У заході, який проходив у штаб-квартирі Місії ООН, що в місті Монровія, приймали участь керівний склад держави, Місії, посадовці іноземних дипломатичних представництв та командири представлених там військових підрозділів.
Після традиційних військових привітань спеціальний представник Генерального секретаря ООН у Ліберії Карін Ландгрен подякувала винуватцям свята за їх важливу місію миру.
– Ми всі – представники одного міжнародного співтовариства, яке несе стабільність та розвиток, висловлюю вдячність Вам за проведену в багатьох областях Місії роботу, завдячуючи чому нами приймалися вірні рішення, – наголосила Карін Ландгрен.
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