Випускники Харківського університету ПС приступили до виконання самостійних польотів

Польоти проводяться на аеродромі 203-ої навчально-авіаційної бригади, що в Чугуєві. За ходом роботи в повітрі майбутніх офіцерів стежив керівник польотів підполковник Олег Соломаха. Загалом до польотів були задіяні 6 літаків Л-39 «Альбатрос» та 2 вертольоти Мі-8МТ.

12 курсантів, які навчаються у групі льотчиків–винищувачів, пройшли наземну підготовку, виконали обов’язкові стрибки з парашутом та відпрацювали польотні завдання з льотчиками-інструкторами авіаційного з’єднання. Першими серед товаришів по курсу самостійний політ виконав відмінник навчання сержант Олексій Зубрицький. На військовому літаку типу Л-39 «Альбатрос» він виконав політ по колу та в зону, додавши до своєї льотної книжки ще 1,2 години, проведених у небі.

Разом з майбутніми льотчиками-винищувачами льотну практику в Чугуєві проходять і 12 курсантів-вертолітників. У парі з льотчиками-інструкторами курсанти практично відпрацьовують вивізний політ на висінні та по колу. Цього дня вони поповнили свій нальотний час ще на 1 годину. Вже через деякий час вертолітники зможуть також виконувати тренувальні польоти.

– Протягом усього свого навчання курсанти змогли добре засвоїти теоретичну частину, що позитивно відображається тепер, під час тренувальних польотів та польотів з інструкторами, – розповів командир бригади льотчик першого класу Геннадій Дубовик. – У всіх курсантів я бачу велике бажання літати, в чому ми їм і допомагаємо. На сьогоднішній день курсанти вже мають достатньо навичок та нальотного часу аби самостійно підійматися у небо.

Також слід відмітити, що напередодні курсанти транспортної авіації виконали маршрутний політ з посадкою на іншому аеродромі, під час чого курсанти-штурмани отримали практичні навички у виконанні штурманських розрахунків при польоті по маршруту. У свою чергу курсанти-льотчики змогли виконувати обов’язки помічника командира екіпажу. На цьогорічну льотну практику четвертокурсникам відведено часу до кінця літа, після чого вони приступлять до здачі Державних іспитів, а вже восени у них відбудеться випуск.