02.06.2018
субота
USD
25.90
EUR
30.22
Послуги
Реклама на сайті
Прес-центр
Фотобанк
Моніторинг
Передплата новин
Соцмережі
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Укр
Рус
Eng
"Армія" №93 (Українські миротворці в Косово)
11:16, 03 червня 2013
Військо
11
0
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новини партнерів
•
•
•
Стрічка новин
22:47
В Одесі автомобіль на переході насмерть збив 4-річну дівчинку: ще одна жінка в реанімації
22:03
Китай запустив супутник для спостереження за поверхнею Землі
21:48
США шукають спосіб оплатити проживання Кім Чен Ина в готелі на час саміту з Трампом
21:35
Українка увійшла в список кращих фотографів їжі в світі (відео)
21:17
Збірна України з художньої гімнастики завоювала срібло ЧЄ
20:58
Жіноча збірна України з гандболу програла Хорватії і втратила путівки на Євро
20:49
Король Саудівської Аравії вперше в історії призначив міністра культури
20:41
Українка Висоцька і білоруський велогонщик Самойлов виграли гонку на Майдані
20:21
Перший комерційний запуск ракети Falcon Heavy із супутником може пройти в кінці року
20:12
За добу внаслідок обстрілів на Донбасі троє українських військових зазнали поранень (відео)
19:52
Google не продовжить контракт з Пентагоном по поліпшенню безпілотників - ЗМІ
19:43
Прем'єр Британії Мей витратила на стеження за Ассанжем $17,6 мільйона - WikiLeaks
19:34
Жіноча збірна України з волейболу програла в Болгарії в Золотій Євролізі
19:22
Бойовики виживають мешканців Південного: внаслідок обстрілу селища згоріло дев'ять будинків (фото)
18:55
Одіозний Іван Дорн виступив напівголим у київській церкві (фото, відео)
18:23
У Росії затримали активістів з українським прапором (фото)
17:55
На сьогодні голодують четверо незаконно ув’язнених Росією громадян України - Супрун
17:49
В результаті ДТП у Рівному загинув оператор Агентства журналістських розслідувань
17:29
У Харкові двох чиновників ДПСУ спіймали на великому хабарі
17:10
Помер виконавець блюзу Едді Кліруотер
16:56
"Місяць живеш з мішенню на лобі": Бабченко емоційно розповів подробиці свого "воскресіння"
16:23
ВМС США отримають на озброєння протикорабельну ракету
16:16
На виборчій дільниці на Одещині у правоохоронців розпилили газ, постраждали 13 поліцейських
15:55
У Рівному легковик зіткнувся з пасажирським автобусом, є жертви (фото)
15:48
Право пообідати з Уорреном Баффетом продано за $ 3,3 мільйона
15:23
На Донеччині ворожі снайпери тяжко поранили двох українських бійців
15:12
Заборонена в Україні комедіантка Варнава здивувала користувачів мережі хворобливою худорлявістю (фото, відео)
15:09
НБУ заборонив приймати 100 рублів, випущені до ЧС-2018 в Росії
15:05
На Житомирщині підліток під час селфі на даху потяга отримав опіки майже половини тіла
14:42
Кличко подякував працівникам столичних комунальних служб, які обслуговували заходи Ліги чемпіонів
14:35
Аналітика
Український інтерес. Випробування Бабченко, маневри навколо Nord stream-2 і показовий візит
14:29
У Луганську область зайшов підрозділ Збройних сил РФ - активіст
14:22
В Одеському порту виявили 400 бойових набоїв при спробі незаконного ввезення в Україну
14:15
"Я б ще 20 років подумав, але Росіта не дала": нардеп Ляшко одружився (відео)
13:57
"Вливають літр глюкози щодня": сестра розповіла про стан Сенцова, який голодуює вже три тижні
13:40
СБУ оприлюднила перехоплені розмови терористів про російських найманців на Донбасі та обстріли у 2015 році
13:38
Роналду розповів партнерам про відхід з "Реала" ще перед фіналом ЛЧ
13:26
Українка Цуренко вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
13:24
"Бомж-алкаш": в мережі висміяли свіже фото любителя "русского міра" Олега Царьова
13:06
"Це не заморожений конфлікт - це війна": президент Естонії про ситуацію на Донбасі
13:03
Актуально
СЕО найбільших компаній України запропонували реформу правоохоронних органів, аби зменшити тиск на бізнес
12:45
Президент Сербії пояснив, чому його країна не визнала анексію Криму
12:16
Близько тисячі мітингувальників вийшли на Майдан на підтримку Сенцова та інших політв'язнів (відео)
12:14
Застрелили і викинули з машини: у Кривому Розі жорстоко вбили чоловіка
11:55
Після шести днів гасіння рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну лісову пожежу на Херсонщині
11:45
Стали відомі імена ще двох журналістів, яких викликали до СБУ у справі Бабченка
11:42
Росія зігнала на кордон з Україною колону військової техніки - ІС (відео)
11:20
Бойовики обстріляли "Кугуар" прикордонників на КПВВ "Майорське"
10:53
НАТО планує створити 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі на випадок нападу з боку Росії – ЗМІ
10:34
"Читаючий ганчірку жував": абітурієнти та їх батьки масово скаржаться на якість аудіювання на ЗНО з англійської мови
10:00
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
09:46
В роботі платіжної системи Visa стався збій
09:19
ЗНО з англійської мови-2018: оприлюднено правильні відповіді на тест
09:05
Аналітика
Баланс тижня: облава на "Газпром", звільнений Вовк і війна прем'єра з міністром фінансів
08:50
Понад 7 тисяч патронів, гранати та артснаряди: у лісі на Луганщині виявили арсенал зброї та боєприпасів
08:19
Доба на Донбасі: 33 обстріли з боку бойовиків, активізувалися снайпери
06:51
У США близько 200 осіб отруїлися салатом (відео)
04:34
Білий дім готується до можливої зустрічі Трампа і Путіна - The Wall Street Journal (відео)
03:55
Бойовики накрили вогнем Південне: стріляють на ураження по мирних мешканцях - МінТОТ
03:12
Порошенко обговорив з Помпео антиросійські санкції і скоординував позицію щодо справи рейсу MH17
02:43
Трампу "не сподобалася" зустріч Лаврова і Кім Чен Ина
01:59
Список "можливих жертв": групу українських журналістів викликали до СБУ у зв'язку зі справою Бабченка
01:25
"Бізнес закінчено": Ердоган оголосив про заборону Uber в Туреччині
00:43
Росія не пустила до Кольченка українського консула
01 червня, п'ятниця
23:59
ЧС-2018: Франція обіграла Італію в товариському матчі
23:32
Трамп готовий зустрітися з Кім Чен Ином
23:14
Справа Бабченка: Луценко розповів деталі списку потенційних 47 жертв
22:25
Олімпійську чемпіонку з Росії не пустили до свекрухи в Київ після відвідин Криму
22:01
Під Мелітополем через поцуплений колектор озеро з фекалій підбирається до об'єкта ЮНЕСКО (відео)
21:53
Збір врожаю полуниці в Польщі під загрозою через нестачу працівників з України
21:38
Лукашенко про росіян: вони самі не розуміють, чого хочуть
21:34
"Мені кінець": Луценко розповів про реакцію Германа на те, що Бабченко живий
21:25
Мер Києва Кличко зацікавлений у відродженні хокейного "Сокіла"
21:23
Аналітика
Події тижня: версія читачів УНІАН - неймовірні пригоди Бабченка, бої на Донбасі та фінал Ліги Чемпіонів
21:13
Вбивство депутата в Черкасах: 15 років тому депутат застрелив свою дружину і закопав її в лісі (відео)
Усі новини
Розгорнути
Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку
Надіслати
Погоджуюся
Продовжуючи переглядати www.unian.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з
Правилами користування сайтом
, і погоджуєтеся c
Політикою конфіденційності