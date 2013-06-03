Військовослужбовці допомогли ліквідувати наслідки буревію на Одещині

За інформацією оперативного чергового штабу Південного оперативного командування підполковника Віталія Агапова, впродовж двох діб силами військових в рамках надання допомоги органам місцевої влади, міським комунальним службам та пересічним жителям виконано значний обсяг робіт з розчищення від повалених дерев міських вулиць, автошляхів, навчальних і оздоровчих закладів.

Більше 300 представників Військової академії, Південного оперативного командування, Повітряного командування «Південь», Західної військово-морської бази, 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади та інших дислокованих в Одесі військових частин і установ завантажили і вивезли близько 90 автомашин з дровами та сміттям, а робочі бригади квартирно-експлуатаційного відділу м. Одеси відновили електропостачання в Дитячому оздоровчому таборі імені Юрія Гагаріна Збройних Сил України.

– Військовослужбовці Збройних Сил України під час ліквідації наслідків природного катаклізму діяли швидко, сміливо й рішуче, вкотре підтвердивши, що завжди готові прийти на допомогу населенню, – підкреслив заступник начальника Одеського гарнізону з виховної роботи полковник Сергій Масленко.