На водній станції Академії ВМС імені Нахімова провели військово-спортивне свято

На початку змагань учасників і групи підтримки привітав тимчасово виконуючий обов’язки командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, голова спорткомітету командування флоту віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Він побажав усім досягти високих результатів у військово-спортивних змаганнях.

Військові моряки в цей день помірялися силами у веслуванні на шестивесельних морських ялах, армрестлінгу, перетягуванні канату, підйомі гирь. В змаганнях приймали участь представники усіх факультетів Академії ВМС імені П.С.Нахімова, Військово-морського коледжу.

За підсумками перегонів, у командному заліку перше місце у веслуванні на морських ялах та в перетягуванні канату виборола команда факультету озброєння, а команда факультету корабельної енергетики стала кращою в армреслінгу та підйомі гирь.

У рамках заходу також відбулася театралізована вистава за участю Нептуна та інших персонажів. Володар морів був доставлений до місця проведення свята на швидкісному катері.

Переможців нагородили кубками і грамотами командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Кращим командам вручили солодкі пироги. Початку літнього, у тому числі і купального сезону, на водній станції було присвячено святковий салют.