Лебедєв каже, що в Україні працює найкраща модель співпраці військових і рятувальників

Сьогодні, 4 червня, під час перебування разом з Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України Віктором Януковичем на тактико-спеціальних навчаннях із застосування сил і засобів Державної служби з надзвичайних ситуацій та Збройних Сил України, що відбулися в с. Гаї Роменського району Сумської області, Міністр оборони України Павло Лебедєв розповів про реформу системи цивільного захисту, ініційовану Президентом України.

Він зазначив, що вона ґрунтується на найбільш вдалій світовій моделі взаємодії двох оборонних відомств (перше захищає Батьківщину від агресора, друге – від надзвичайних ситуацій).

– В Україні функціонує найефективніша модель взаємодії між Міністерством оборони України та Державною службою з надзвичайних ситуацій. Навички спільної роботи відточуються під час таких важливих навчаннях, як сьогодні, – зазначив Міністр оборони України.

Глава оборонного відомства наголосив, що сьогодні рішення про взаємодію під час ліквідації надзвичайних ситуацій приймаються в найкоротші терміни. Це скорочує час на реагування та дозволяє запобігти людським та матеріальним втратам.

– Крім того, це і розширення оперативних можливостей двох структур – через залучення технічної бази Міноборони. 70% техніки Збройних Сил України готові до виконання завдань щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, – зазначив Міністр оборони України.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болотських наголосив, що Указ Президента України від 24 грудня 2012 року про реформування системи цивільного захисту України розпочав низку позитивних перетворень, що значно поліпшило співпрацю двох структур.

– Ми досягли значного підвищення ефективності системи цивільного захисту без жодних додаткових витрат бюджетних коштів. Сьогоднішні навчання ще раз продемонстрували високий рівень злагодженості наших спільних дій, – зазначив він.