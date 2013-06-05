У Криму військові журналісти взяли участь у яхтовому ралі

Яхтове ралі, організаторами якого виступила Вітрильна федерація Севастополя, Севастопольська незалежна медіа-профспілка «Репортер», яхт-клуб «Царська пристань» (м. Севастополь) та яхтова гавань «Золотий символ» (м. Балаклава) також було присвячено 230-й річниці з дня заснування Севастополя.

– «Морське перо» проводиться вже ввосьме, і цього року вперше у ралі взяла участь рекордна кількість вітрильників – 26 яхт різного класу, у складі екіпажів яких були представники із 28 засобів масової інформації, – зазначив президент Вітрильної федерації Севастополя Сергій Мануйленко.

Серед яхт з України та Російської Федерації, які брали участь у ралі, змагалися і шість яхт Академії Військово-Морських Сил ім. П.С.Нахімова – «Антика», «Ліра», «Феолент», «Спрей», «Юнона» та «Гермес» під керуванням як діючих військовослужбовців, так і тих, хто вже перебуває у запасі. Чорноморський флот Російської федерації був представлений трьома яхтами.

Яхтове ралі стартувало у Південній бухті Севастополя від причалу яхт-клубу «Царська пристань», і перший його етап пройшов до Балаклавської бухти, де яхти фінішували у яхтовій гавані «Золотий символ». Наступного дня гонка під вітрилами пройшла у зворотному напрямку – з Балаклави до Севастополя.

За словами капітана яхти «Юнона» – старшого наукового співробітника Академії ВМС ім. П.С.Нахімова, капітана 1 рангу запасу Юрія Наумова, для багатьох севастопольських яхтсменів це ралі є офіційним відкриттям сезону.

– Варто додати, що головною особливістю ралі «Морське перо» є не спортивна складова, а, скоріше, бажання учасників популяризувати цей вид спорту та дати можливість активно відпочити, поспілкуватися у неформальній обстановці як журналістам, так і самим яхтсменам, – сказав Юрій Наумов.