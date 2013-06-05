В Житомирі вручили ордери на житло сім’ям військових ветеранів

В урочистому заході взяв участь заступник міністра оборони України Артуро Бабенко, представники командування 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, керівництво Житомирської обласної державної адміністрації та міської ради, священнослужителі, військовослужбовці Житомирського гарнізону, військові пенсіонери та члени їх сімей.

Серед щасливих новоселів 39 отримали службові квартири і 41 – постійні.

– Президент України і міністр оборони України приділяють велику увагу будівництву житла для військовослужбовців. До 2017 року ми намагаємося максимально забезпечити військовослужбовців житлом. У нас для цього є воля, бажання і фінансовий ресурс, – наголосив Артуро Бабенко.

Заступник міністра оборони України зазначив, що зараз за підтримки Президента України – верховного головнокомандувача Збройних Сил України в оборонному відомстві ведеться робота щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, зокрема, щодо будівництва житла.

– Сьогодні ми вирішуємо проблеми, які накопичувалися в Міністерстві оборони України роками, – підкреслив Артуро Бабенко.

Заступник міністра оборони України подякував місцевим органам влади за плідну співпрацю і, зокрема, за допомогу у здачі будинку.

Після вручення оглядових ордерів Артуро Бабенко перерізав символічну стрічку, оглянув нові помешкання, поспілкувався з родинами військовослужбовців та військових пенсіонерів.