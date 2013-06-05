Лебедєв взяв участь у засіданні Ради міністрів оборони СНД

Сьогодні, 5 червня, в Мінську відбулося чергове, 64-те засідання Ради міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

В якості спостерігача у заході прийняла участь українська делегація на чолі з Міністром оборони України Павлом Лебедєвим.

Порядок денний засідання передбачає розгляд більше двадцяти питань, спрямованих на подальше послідовне вдосконалення системи багатостороннього партнерського співробітництва між оборонними відомствами країн СНД, розвиток взаємовигідної співпраці у військовій сфері.

Зокрема, значну увагу приділено стану безпеки польотів авіації збройних сил держав Співдружності за 2012 рік.

У ході спільної роботи керівники оборонних відомств підіб’ють підсумки ІІ-го Міжнародного конкурсу на кращий журналістський твір до 20-річчя утворення Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД, а також ухвалять рішення про проведення у 2013 році V-го Міжнародного конкурсу військово-професійної майстерності військовослужбовців дружніх армій “Воїн Співдружності”.

Варто підкреслити, що перед засіданням відбулася низка двосторонніх зустрічей. Зокрема, Міністр оборони України Павло Лебедєв обговорив питання подальшого розвитку двостороннього військового співробітництва зі своїм білоруським колегою генерал-лейтенантом Юрієм Жадобіним.