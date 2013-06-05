Міноборони визначилося, яке житло добудовувати в першу чергу

На цьому сьогодні, 5 червня, наголосив заступник міністра оборони України Артуро Бабенко під час введення в експлуатацію 80-квартирного житлового будинку для військовослужбовців у Житомирі.

За словами заступника міністра оборони України, на сьогодні складено список об’єктів житлового будівництва, роботи на яких розпочнуться найближчим часом. В першу чергу фінансуватиметься будівництво об’єктів, готовність яких становить 80-85%.

– Такі будинки є в кожному регіоні України. Ми ставимо перед собою завдання протягом поточного – максимум, наступного років добудувати всі подібні об’єкти, підключити їх до комунікацій, – зазначив Артуро Бабенко.

Як наголосив заступник керівника оборонного відомства, одним із дієвих шляхів вирішення проблеми є також залучення інвесторів, для чого потрібна відповідна законодавча база. За його словами, завдяки зусиллям керівництва міністерства оборони на останніх засіданнях Кабінету міністрів України було прийнято постанови Уряду, що регламентують порядок відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, а також порядок організації будівництва житла для військовослужбовців. Це дає можливість реалізовувати наявне надлишкове майно прозоро, через аукціони, спільно з органами місцевої влади. Також погоджено перелік земельних ділянок, на яких передбачається будувати житло для військовослужбовців за небюджетні кошти.

– Цього року нарешті вдалося зрушити з місця питання, яке оборонне відомство намагалося вирішити шість років! Залишилося декілька технічних моментів, але основний обсяг роботи вже виконано, і житло для військовослужбовців та членів їх сімей, безумовно, будуватиметься, – підкреслив Артуро Бабенко.

Крім того, виділення значних коштів на будівництво житла передбачає Державна комплексна програма реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, яку було розглянуто і схвалено на засіданні Уряду 29 травня 2013 року.