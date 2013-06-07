В Україні завершила свою роботу група румунських верифікаторів

На меті роботи інспекції було переконатись, чи не проводиться військова діяльність, про яку б Україна повинна була б повідомити усі держави-учасниці ОБСЄ.

Такою діяльністю є навчання, до яких залучається принаймні 9000 особового складу, або 250 танків, або 500 бойових броньованих машин, або 250 одиниць артилерії, калібром 100 мм і вище.

До району інспекції увійшли військові частини 8-го та 13-го армійських корпусів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Під час заходу інспекційна група відвідала 95 оаембр, 30 омбр, 12 іп, Житомирський навчальний центр, Новоград-Волинський полігон, Рівненський навчальний центр та 7 брТА, де зустрілась з представниками командувань корпусів та військових частин, а також здійснили вертолітний обліт району інспекції.

Інспекційну групу очолював полковник Міхал Манта – начальник центру верифікації Румунії, з української сторони групу супроводження очолював старший офіцер Управління верифікації Генерального штабу ЗС України підполковник Владислав Пономарьов.

Інспекція проводилась в рамках заходів зміцнення довіри та безпеки, що є особливо актуальним в світлі головування України в ОБСЄ.

За результатами проведеної інспекції інспекційна група Румунії переконалась, що Україна виконує свої міжнародні зобов’язання, про що Румунська сторона повідомить офіційними каналами усі держави-учасниці ОБСЄ.