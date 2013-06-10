Нові підходи в підготовці резерву Збройних Сил вивчали у Миколаєві

Як розповів керівник зборів заступник начальника мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник Олег Бойко, впродовж кількох днів понад 30 учасників заходу ознайомлювалися з новими підходами.

- Дізнавшись про нові вимоги в підготовці резерву ЗС України офіцери-мобісти зможуть застосувати отримані знання на практиці для реалізації поставлених завдань - повідомив керівник зборів.

За словами офіцера, щоб нові знання були засвоєні якісно, ​​з учасниками зборів проводилися як теоретичні, так і практичні заняття. Теорію офіцери вивчали на базі Перших центральних офіцерських курсах, практику - на базі обласного військкомату, а також в розташуванні 79-ї аеромобільної бригади Високомобільних десантних військ ЗС України. У десантників учасники зборів змогли на власні очі побачити як проводять заняття з резервістами воїни крилатої піхоти.

Офіцери-мобісти змогли не тільки ознайомитися з новими вимогами кервіних документів, а й поділитися з колегами набутим досвідом.

- Основним нововведенням у підготовці резервістів стане те, що тепер вони будуть проходити збори не тільки восени, а й протягом усього року. Резервісти зможуть самі обирати найбільш зручний для себе час для зборів, при цьому, бойове навчання буде проходити у них безпосередньо у складі бойових підрозділів,-розповів полковник Олег Бойко.