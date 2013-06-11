Українському офіцеру доручили керівну посаду в канадській армії

У навчальному центрі зі зв’язків з громадськістю Міністерства оборони Канади (Defence Public Affairs Learning Centre) відбувся випуск молодших спеціалістів: фото-, відео-операторів та журналістів. Урочиста церемонія вручення дипломів та сертифікатів відбувалася за участі посадових осіб оборонного відомства Канади та представника Збройних Сил України. Директором цього курсу був український офіцер майор Олександр Гайн, який впродовж трьох місяців здійснював загальне керівництво навчальним процесом, плануванням заходів, роботою з особовим складом та безпосередньо навчанням на курсі.

Цей випадок можна назвати унікальним, адже вперше в історії військового співробітництва між Збройними Силами України та Канади українського офіцера призначили на керівну посаду в нашій армії, – зазначив керівник навчального Центру підполковник Марк Теріо. – Майор Олександр Гайн з листопада 2012 року проходить військове стажування в ЗС Канади на посаді інструктора навчального центру зі зв’язків з громадськістю, а напочатку березня було вирішено довірити йому цей курс. Це перший випадок в нашій історії, коли ми доручили таку відповідальну роботу іноземцю. У його розпорядженні було 4 канадських інструктори та 12 студентів капралів й сержантів з усіх куточків Канади. Для нас це дуже показовий факт, адже він підтверджує тезу, що спільними зусиллями ми можемо досягнути значного більшого у навчанні військових наших армій мистецтву комунікації в суспільстві, – наголосив підполковник Марк Теріо.

Власне, українець проводив начитування лекційного матеріалу з профільних дисциплін: зв’язки із засобами масової інформації, з місцевими громадами, організація прес-конференцій, проведення інтерв’ю, організація інформаційних приводів, лідерство, тощо. Після кожного блоку учасники курсу складали екзамени.

Варто зазначити, що усі тести були направлені не для перевірки знань, а здебільшого – для сприяння вивчення матеріалу. Це дозволило, не зачіпаючи особистісних амбіцій, успішно сформувати продуктивну команду фото-відео журналістів, які під час п’ятиденного випускного екзамену у формі військових навчань були інтегровані в офіцерські команди. Вправа відбувалася на полігоні, під час навчань за сценарієм миротворчої операції під егідою ООН. Наш інструктор спільно зі штатними викладачами оцінював дії своїх студентів та допомагав корегувати процес керівництву навчань.

– Для мене це призначення, є, перш за все, чудовою нагодою побачити етапи вишколу військовослужбовців іноземної армій зсередини. Навчальний процес тут вкрай динамічний та збалансований, не дарма його тут називають – Adult learning environment, тобто курс для дорослих, – поділився враженнями майор Олександр Гайн.

Загалом в Defence Public Affairs Learning Centre військовослужбовці канадської армії навчаються правилам спілкування з громадськістю, веденню інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на зміцнення іміджу своїх збройних сил, методиці та практиці фото та відео- журналістики. Також у їхньому навчанні брали участь не лише штатні інструктори, а й практикуючі журналісти, професори, фахівці мас-медіа.