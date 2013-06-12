У Міноборони говорили про те, як подолати корупцію

У Збройних Силах України відбувся перший семінар з питань внутрішнього аудиту та запобігання й протидії корупції. Захід організовано Департаментом внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України за організаційної та фінансової підтримки Міжнародної програми професійного розвитку цивільного персоналу. Семінар відбувся у Вінниці під керівництвом заступника директора Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України Матвія Холошина для представників Центрального територіального управління внутрішнього аудиту та контролю, а також Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

– Внутрішній аудит у Збройних Силах України, як і в інших органах державного та військового управління, запроваджено минулого року. Перший рік ми працюємо за новим фахом, і тому дуже важливо, щоб аудитори з самого початку чітко розуміли постановку завдань, свої функції, права, обов’язки та відповідальність, – зазначив Матвій Холошин.

Начальник відділу організації та забезпечення якості внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України Марина Бариніна зауважила, що сьогодні проведення контрольних заходів у військових частинах та інших підконтрольних суб’єктах водночас є і допомогою командирам у фінансово-господарській діяльності, і інструментом виявленням порушень та недоліків.

– Це лише перший рік роботи Департаменту внутрішнього аудиту, і сьогодні наголос переважно робиться на перевірках. Але поступово ми збільшуватимемо питому вагу функції попередження та запобігання порушенням, на чому робить наголос Міністр оборони України. Зараз ми працюємо над створенням системи ризиків у сфері використання державних коштів і майна, яка надасть допомогу у зміцненні фінансово-бюджетної дисципліни, – повідомила Марина Бариніна.

Проведення семінарів з питань внутрішнього аудиту та запобігання й протидії корупції заплановано ще в п’яти містах України.