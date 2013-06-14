В Одесі відбулися урочистості з нагоди святкування Дня медика

Як підкреслив заступник начальник центру з медичної частини полковник медичної служби Юрій Сахно, упродовж багатьох десятиліть лікарі, медсестри та увесь медичний персонал центру чесно й наполегливо виконують свої обов’язки, повертаючи здоров’я сотням громадян та дотримуючись священних слів клятви Гіппократа.

До слів привітання на адресу військових медиків приєдналися перший заступник командувача Південного оперативного командування генерал-майор Олександр Розмазнін та завідувач сектором оборонної роботи Одеської облдержадміністрації Володимир Хорєв. Зокрема, у своїх вітальних промовах на адресу військових медиків вони наголосили на великому внеску військовослужбовців і працівників центру в процес зміцнення обороноздатності країни та від імені командувача Південного ОК генерал-майора Анатолія Сиротенка та голови Одеської облдержадміністрації Едуарда Матвійчука побажали їм подальших успіхів у службі та праці на благо Вітчизни й здоров’я людей.

Високо оцінюючи професіоналізм колективу ВМКЦ Південного регіону та з нагоди Дня святкування медичного працівника від імені керівництва вітчизняного оборонного відомства, Південного оперативного командування та місцевої влади велику групу особового складу та ветеранів ВМКЦ на чолі з його начальником полковником медичної служби Володимиром Майданюком було заохочено цінними подарунками, відзнаками, почесними грамотами та грошовими винагородами.

Вже по завершенню урочистого дійства перед медичним персоналом, ветеранами та гостями центру з концертною програмою виступили артисти Одеської обласної філармонії на чолі з народним артистом України Михайлом Бакальчуком.