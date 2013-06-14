У Чорному морі пройде регата крейсерських яхт

Регата присвячується 21-й річниці Військово-Морських Сил Збройних Сил України та 230-й річниці Севастополя. Її метою є популяризація вітрильного спорту, залучення молоді до активних походів під вітрилами, розвиток інтересу до флоту та регіону.

Сьогодні, 13 червня, відбулася прес-конференція, присвячена майбутньому заходу. У ній взяли участь Президент вітрильної федерації Севастополя Сергій Мануйленко, представник Академії військово-морських сил імені П.С.Нахімова капітан 1 рангу запасу Юрій Наумов, начальник фізичної підготовки і спорту командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Микола Горник, спонсори.

– Наша регата проводиться вже вдвадцяте. У ній традиційно беруть участь як аматори вітрильного спорту, так і професійні спортсмени, переможці чемпіонатів і кубків світу, тому професійний рівень спортсменів дуже високий, – зазначив президент вітрильної федерації Севастополя Сергій Мануйленко.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України в змаганнях представлять п’ять яхт. Окрім севастопольських яхтсменів в перегонах братимуть участь екіпажі з Керчі, Одеси та Дніпропетровська.

Змагання проводяться за підтримки Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Севастопольської міської державної адміністрації, Вітрильної федерації України та інших. Регата проходитиме за маршрутом: Севастополь – Балаклава – Феодосія – Артек – Севастополь. На 23 червня заплановано парад яхт на внутрішньому рейді Севастополя, повз кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Чорноморського флоту РФ.