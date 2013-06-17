Офіцер ЗСУ переміг у турнірі зі стронгмену "Богатир Дніпра-2013"

За словами організатора турніру, офіцера Повітряних Сил Збройних Сил України, голови Дніпропетровської обласної федерації стронгменів, дворазового чемпіона світу капітана Віталія Герасимова, з кожним роком цей турнір набуває популярності.

Кількість учасників та рівень їхньої підготовки у порівнянні з минулими роками зріс у рази. Також збільшується вага турнірних вправ, тому ми намагалися зробити чемпіонат більш відовищним, щоб втілити спорт у серця нашої молоді, - розповів організатор і головний суддя змагань капітан Віталій Герасимов.

За підсумками змагань, перше місце виборов офіцер Збройних Сил України, майор Денис Дубровський, який проходить службу в одній із військових частин Миколаївського гарнізону.

- Я дуже радий, що мені вдалося взяти участь у такому важкому турнірі. Усі етапи змагань були достатньо складними. Я дуже серйозно готувався, тренувався по 4-5 разів на тиждень, - розкрив таємницю своєї перемоги майор Денис Дубровський.

До речі, у планах офіцера - проведення аналогічного турніру у місті Миколаїв.