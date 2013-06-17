Заступник міністра оборони обіцяє успішне вирішення житлової проблеми

“Для успішного вирішення житлової проблеми у Міноборони є воля, фінансовий ресурс та необхідна нормативно-правова база” – Артуро Бабенко

Про це сьогодні, 17 червня, повідомив заступник Міністра оборони України Артуро Бабенко під час прес-конференції на тему “Капітальне будівництво і забезпечення військовослужбовців житлом, проблемні питання та шляхи їх вирішення”.

Заступник Міністра оборони України поінформував, що в Державній комплексній програмі реформування і розвитку Збройних Сил України до 2017 року на будівництво житла для військовослужбовців передбачено 1 млрд. 200 млн. грн.

– За середньої ціни 1 квадратного метра у 4890 грн. на ці кошти можливо побудувати та придбати 245 399 квадратних метрів житла. Це дорівнює 3926 квартир площею по 62,5 квадратних метрів, – наголосив Артуро Бабенко.

Заступник глави оборонного відомства зауважив, що Міністерством оборони України направлено звернення до Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України щодо виділення додаткового бюджетного ресурсу для будівництва житла для військовослужбовців у сумі 300,0 млн. грн.

– Це дасть можливість завершити будівництво та ввести в експлуатацію житлові будинки на 1518 квартир загальною площею 100,5 тис. квадратних метрів, – зазначив Артуро Бабенко.