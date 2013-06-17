У Житомирі побудують ще два будинки для військовослужбовців

На цьому сьогодні, 17 червня, наголосила директор Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариса Храмченко під час прес-конференції щодо забезпечення військовослужбовців житлом в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

Вона нагадала, що 19 квітня цього року у Херсоні житло отримали 72 сім’ї військовослужбовців, а 5 червня у Житомирі було урочисто вручено оглядові ордери ще 80 сім’ям.

– За півтора місяці буде закінчено роботи щодо введення в експлуатацію котельні для забезпечення будинку у Житомирі. Це дасть можливість побудувати на навколишній території ще два будинки – за кошти держави або інвестора, – повідомила Лариса Храмченко.

Директор Департаменту капітального будівництва наголосила, що разом з будівництвом нового житла оборонне відомство проводить роботу з реконструкції під житло для військовослужбовців будівель, які вивільняються в ході організаційно-штатних заходів у Збройних Силах України.

– У нас є достатній досвід реконструкції таких будівель, які до 30 відсотків дешевше за новозбудоване житло, – зазначила Лариса Храмченко.