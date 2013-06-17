У Львові обговорили співпрацю військових відомств України та Польщі

Зустріч відбулася сьогодні, 17 червня. На чолі делигацій з українського боку був перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник а з польського - заступник Міністра національної оборони Республіки Польща Роберт Купецький.

Гості оглянули об’єкти навчально-матеріальної бази військового навчального закладу, а згодом у них відбулися переговори віч-на-віч.

Під час зустрічі розглядалися питання, які стосуються стратегічного розвитку подальшої співпраці військових відомств обох країн. Як зазначив Олександр Олійник, подібні робочі зустрічі відбуваються доволі часто, як на території України, так і на території Польщі. Їх мета – підготовка та опрацювання питань, які згодом виносяться на рішення голів оборонних відомств обох країн, одна з яких відбудеться буквально за два тижні.

– Я дуже радий, що існує співпраця між нашими відомствами. Було цікаво відвідати Академію Сухопутних військ у Львові, де я побачив високий рівень підготовки майбутніх офіцерів, яких готують на рівні стандартів армій провідних країн світу. До того ж, мені відомо про партнерські стосунки вашої військової академії та аналогічного військового навчального закладу у польському місті Вроцлав. Представники оборонного відомства Республіки Польща зараз працюють у групі військової освіти в НАТО. Ми прагнемо підтримати співробітництво у галузі військової освіти з Україною. Для цього є хороші перспективи, – сказав Роберт Купецький.

Військові посадовці обох країн також підтвердили, що під час роботи делегацій обговорювалося створення спільного українсько-польського підрозділу.

– Це питання не є новим, воно активно опрацьовується вже декілька років. І ми говорили про те, що остаточно процес має завершитися вже цього року, – наголосив Олійник.

– Ми домовляємося про те, щоб підняти дії цього спільного підрозділу на більш високий тактичний рівень. Більше інформації про структуру та завдання українсько-польського підрозділу засоби масової інформації отримають вже цього року, – повідомив Купецький.

Ще одним питанням було створення у Львові на базі колишнього військового містечка “Центру польської культури та європейського діалогу”. Представники оборонного відомства України повідомили, що ними зроблено усе для передачі цілісного майнового комплексу військового містечка з фондів Міністерства оборони України на баланс міста Львова. Представники польської сторони повідомили, що відкриття центру планують провести не пізніше 2014-го року.