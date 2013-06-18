У Вишгородському районі до військовиків завітали "пластуни" та учні місцевої школи

Спочатку діти оглянули зразки стрілецької зброї та водолазного спорядження, потім побачили спуск водолазів під воду та їхнє десантування з катерів під час руху. Усі покази супроводжувались захопливими розповідями інструкторів.

Але найцікавіше чекало на допитливих відвідувачів попереду. Крім того, що діти отримали можливість прокататись на швидкісних катерах, військовослужбовці підготували для них надзвичайно захоплюючу конкурсну програму. Поділившись на команди, під керівництвом досвідчених наставників дітлахи змагалися у греблі на човнах, в установці намету, воєнізованій естафеті, перетягуванні каната.

Поки компетентне журі підбивало підсумки змагань, змучені, але щасливі їхні учасники обідали просто неба. Як зізналися більшість з них, нічого смачнішого за юшку і солдатську кашу, приготовлені на армійській кухні, їм ще в житті куштувати не доводилось.

Стрункі, підтягнуті, горді із сяючими від радості очима переможці змагань урочисто виходили за заслуженими призами. Ще більше радості дітлахам додала новина про те, що такі зустрічі на тренувальній базі військових плануються і в подальшому з поступовим зростанням складності тренування та спортивних змагань.