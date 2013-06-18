У фестивалі військових оркестрів взяли участь три оркестри ВМС ЗСУ

Цього року фестиваль був присвячений 230-й річниці з дня заснування нашої флотської столиці – міста-героя Севастополя. У ньому також брали участь військові оркестри з Російської Федерації, Туреччини, Греції, Франції та ФРН.

Варто зазначити, що Севастополь, який наразі є головною базою флотів двох братніх держав – України та Росії, був представлений двома оркестрами з кожної сторони: від ВМС ЗС України у фестивалі взяли участь оркестри Центру військово-музичного мистецтва та Академії ВМС ім. П.С.Нахімова, а від Чорноморського флоту РФ – флотський оркестр та оркестр окремої бригади морської піхоти. Українську та російську сторони також представили оркестр 36-ї окремої бригади берегової оборони ВМС зі смт Перевальне, та оркестр штабу Південного військового округу РФ (м. Ростов-на-Дону).

Від інших країн у фестивалі брали участь 4-й оркестр Військово-повітряних сил Німеччини, оркестр Військово-повітряних сил Греції, військово-історичний оркестр «Мехтер» (Туреччина) та оркестр сухопутних військ міста Ліон (Франція).

Протягом трьох днів військові музики виконували композиції для жителів та гостей Севастополя на різних майданчиках міста.

Церемонія відкриття фестивалю, в якій взяли участь також представники дипломатичних корпусів країн-учасниць, відбулася на Графській пристані Севастополя, а потім оркестри з України, Росії, Туреччини, Греції, Франції та Німеччини пройшли марш-парадом центральними вулицями міста.

У неділю відбулося святкове гранд-дефіле на мисі Кришталевому у пам’ятника «Солдат і матрос».

У понеділок, 17 червня, учасники фестивалю пройшли марш-парадом вулицями Феодосії та представили вибрані витвори свого репертуару на заключному гала-концерті у цьому кримському місті.