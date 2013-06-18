Міністерство оборони позбавляється хабарників у погонах

Hішенням районного суду м. Сімферополя військового комісара визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (шахрайство, вимагання та отримання хабара). Йому призначено покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 3 роки, та з конфіскацією майна. Крім того, посадовця позбавлено військового звання “підполковник”.

Як було встановлено в ході слідства, у період з жовтня 2011 року по березень 2012 року військовий комісар за надання відстрочки від проходження строкової служби та приховування матеріалів про вчинення адміністративних правопорушень від правоохоронних органів вимагав від громадян призовного віку та їх родичів грошові кошти в сумі 17 тисяч гривень.

Понад 13 тисяч гривень керівник військкомату отримав сам, а решту коштів – за допомогою власної матері.