Група з Адміністрації президента проінспектувала 8-й армійський корпус

З 12 по 17 червня, відповідно до Плану вивчення стану реалізації завдань щодо комплектування з’єднань і військових частин Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом, затвердженого Розпорядженням Глави Адміністрації Президента України від 28 травня 2013 року № 57, у військових частинах 8-го армійського корпусу працювала Інспекторська група на чолі з головою групи полковником Валентином Федічевим.

В рамках роботи інспекторської групи відбулося заслуховування керівного складу 8-го армійського корпусу з питань реалізації у військових частинах об'єднання заходів, спрямованих на забезпечення переходу до комплектування військовослужбовцями служби за контрактом. На захід також були запрошені командири військових частин об’єднання та Житомирський обласний військовий комісар.

– У 8-му армійському корпусі постійно проводиться робота щодо реалізації завдань по комплектуванню частин військовослужбовцями служби за контрактом. У цьому питанні ми вже маємо певний досвід і напрацювання. Нещодавно ми провели круглі столи, роботу з військовими комісаріатами, налагоджена співпраця з громадами сіл і селищ в районах дислокації військових частин. Тому сьогодні нам необхідно проаналізувати виконану роботу, доповісти проблемні питання та свої пропозиції, – зазначив командир 8-го армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин.

В ході заслуховування заступники командира корпусу виступили з доповідями за визначеними напрямками та відповіли на запитання членів Інспекторської групи.

– Проблема зараз стоїть не стільки в комплектуванні частин контрактниками, а в механізмі – щоб ці контрактники стали військовими професіоналами. Це стосується й отримання ними професії військовослужбовця, а з цим зараз є проблеми, в тому числі і в державному реєстрі, це стосується підготовки професійних сержантів – без сержантів-професіоналів говорити про професійну армію неможливо, – зазначив голова Інспекторської групи полковник Валентин Федічев.

– Результатом нашої роботи буде визначення реального стану справ, визначення ступеня готовності переходу на військову службу за контрактом і визначення заходів, які треба провести для виконання розпорядження Президента – Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Отримані результати будуть вивчені і опрацьовані в Міністерстві оборони і в Генеральному штабі. До цієї роботи також будуть залучені наукові працівники, в тому числі працівники Інституту стратегічних досліджень з тим, щоб висновки дійсно мали вплив, – наголосив Валентин Федічев.