Регата на призи командувача ВМС України - в розпалі

Біля Кримського узбережжя триває Міжнародна вітрильна регата крейсерських яхт “Кубок Криму-2013” на призи командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що стартувала 15 червня. Яхтсмени подолали два етапи перегонів: Севастополь – Балаклава і Балаклава – Феодосія. У регаті беруть участь 22 крейсерські яхти, які поділені на 5 груп. Військово-Морські Сили Збройних Сил України у змаганнях представляють яхти “Юнона“, “Ліра”, “Гермес”, “Спрей” та “Фіолент”. Окрім севастопольських яхтсменів у перегонах також беруть участь екіпажі з міст Керч, Саки, Маріуполь та Дніпропетровськ.

17-18 червня тривав другий, найдовший етап гонки: Балаклава – Феодосія. В числі перших на фініші, разом з яхтами “Оріон”, “Маямі”, “Айя” та іншими була і яхта Академії ВМС імені П.С.Нахімова “Фіолент”, де капітаном Олег Ветров.

Слід зазначити, що за підсумками першого етапу гонки переможцем у першій групі став екіпаж яхти ВМС ЗС України “Ліра”, де яхтовим капітаном Анатолій Миколаїв (Академія ВМС імені П.С.Нахімова). Також переможцем першого етапу змагань у третій групі став екіпаж яхти ВМС ЗС України “Юнона”, яку очолює капітан 1 рангу запасу Юрій Наумов.

Як планується, 20 червня яхти прибудуть з Феодосії до Артеку, а 23 червня - до Севастополя, де на внутрішньому рейді вони пройдуть повз кораблі Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту РФ. Після цього відбудеться нагородження переможців регати.

Варто зазначити, що регату було розпочато 14 червня у Севастополі, вона присвячена 21-й річниці Військово-Морських Сил Збройних Сил України і 230-й річниці Севастополя. Її метою є популяризація вітрильного спорту, залучення молоді до активних походів під вітрилами, розвиток інтересу до флоту і регіону. Змагання проводяться за підтримки Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Севастопольської міської державної адміністрації, Вітрильної федерації України та інших організацій.