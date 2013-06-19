У Харкові колишні військові пройшли перепідготовку за програмою НАТО – Україна

Три місяці випускники проходили курси перепідготовки військовослужбовців запасу за міжнародною програмою НАТО – Україна: «Партнерство заради миру» у двох містах.

Так, дві групи слухачів за спеціальностями «менеджмент підприємницької діяльності (менеджмент)» та «комп’ютерні мережі і системи» навчалися у Харкові. Перепідготовкою ж 22-х осіб за комп’ютерним напрямком викладачі НТУ «ХПІ» займалися у Чугуєві у класах Товариства сприяння обороні України.

– Програма, по якій захисники Вітчизни здобувають у нас другу спеціальність, розрахована на 500 годин. Приємно констатувати, що з 2009 року у нашому університеті перепідготовку пройшли вже близько 700 чоловік. Фінансову сторону реалізації цього проекту з перепідготовки «запасників» повністю взяли на себе уряди двох країн-членів Північно-Атлантичного альянсу Королівства Нідерланди та Королівства Данії, – розповів куратор реалізації міжнародної програми у НТУ «ХПІ» Михайло Солощук.

На урочистому випуску слухачів курсів перепідготовки військовослужбовців були присутні менеджер програм з перепідготовки військовослужбовців за програмою НАТО – Україна: «Партнерство заради миру» Крістофер Штаудт, виконуючий обов’язки заступника Харківського обласного військового комісара майор Дмитро Поткін, заступник начальника Міжгалузевого інституту післядипломної освіти НТУ «ХПІ» Юрій Маржин.

– Незабаром виповниться 14 років, відколи в Україні впроваджено різні соціальні програми за підтримки НАТО. За цей час понад 5,5 тисяч колишніх військовослужбовців Збройних Сил отримали знання за цивільними спеціальностями, на які у суспільстві є попит. Приємно, що значна частина наших підопічних є мешканцями Харківської, Луганської та Донецьких областей. Сподіваюся, нові професії допоможуть їм зробити кар’єру у цивільному житті і додадуть впевненості у власних силах, – наголосив Крістофер Штаудт.

Після коротких привітань випускники отримали сертифікати міжнародного зразка про здобуття спеціальностей за двома напрямками.

Після завершення церемонії в одному з приміщень університету відбувся традиційний ярмарок вакансій, організований обласним центром зайнятості. В ході спілкування з потенційними роботодавцями кожен з випускників отримав змогу знайти посаду за новим фахом.

Довідково. На Харківщині курси з перепідготовки військовослужбовців запасу за міжнародною програмою НАТО: «Партнерство заради миру» впроваджено у квітні 2009 року. За умовами міжнародної домовленості з нашими партнерами навчання у цьому регіоні здійснюють викладачі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в Харкові та Чугуєві.

Серед спеціальностей, за якими в Харкові здійснюється перепідготовка є: «менеджмент підприємницької діяльності (менеджмент)», «маркетинг» та «комп’ютерні системи і мережі». Заняття проводяться протягом 500 годин. Окрім профільних дисциплін, випускникам надають знання з англійської мови та вчать основам лідерства.

З підбором кандидатів для перенавчання у НТУ «ХПІ» цивільним викладачам допомагають військкомати Харківської, Донецької та Луганської областей.