Харківський університет ПСУ відвідали представники Університету оборони Індонезії
17:59, 19 червня 2013Військо
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Делегація Університету оборони Республіки Індонезія на чолі із заступником декана цього навчального закладу контр-адміралом Супрапто відвідала з дружнім візитом Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Іноземні гості ознайомилися з навчально-матеріальною базою університету, зокрема навчально-тренувальним комплексом вертольоту Мі-8МТВ та комплексним тренажером пілота літака Л-39.
Під час спілкування представники обох вищих військових навчальних закладів дізналися про умови та особливості повсякденного життя і служби, мотиваційні чинники для курсантів і слухачів, їхні прагнення.
За підсумками візиту сторони висловили сподівання на подальше співробітництво в галузі підготовки авіаційних фахівців.
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