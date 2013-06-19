Харківський університет ПСУ відвідали представники Університету оборони Індонезії

Іноземні гості ознайомилися з навчально-матеріальною базою університету, зокрема навчально-тренувальним комплексом вертольоту Мі-8МТВ та комплексним тренажером пілота літака Л-39.

Під час спілкування представники обох вищих військових навчальних закладів дізналися про умови та особливості повсякденного життя і служби, мотиваційні чинники для курсантів і слухачів, їхні прагнення.

За підсумками візиту сторони висловили сподівання на подальше співробітництво в галузі підготовки авіаційних фахівців.