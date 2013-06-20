Екіпажі українських Мі-24 в Конго виконують завдання Місії ООН

Українські миротворці 18-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України продовжують виконувати завдання Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

З метою відновлення навичок одного з найскладніших завдань у африканському небі командири екіпажів українських вертольотів Мі-24 виконали польотні завдання в ночі. До навчально-тренувальних польотів, які проводились під загальним керівництвом командира окремого вертолітного загону полковника Володимира Пастухова, було залучено п’ять командирів вертольотів.

Зважаючи на те, що аеродром міста Гома не призначений для виконання нічних польотів на злітно-посадочній смузі аеродрому було встановлено додаткове світло-технічне обладнання та охорону визначеного периметру. Польотне завдання виконувалось по колу, на висоті до двох сотень метрів, в простих метеорологічних умовах.

Як зазначив заступник командира окремого вертолітного загону з льотної підготовки підполковник Роман Дубинецький, за підсумком льотної зміни всі командири екіпажів виконали по два польоти, один з яких контрольний, інший – тренувальний.

– Цей аеродром знаходиться на висоті півтори тисячі метрів над рівнем моря, тому даний досвід нам обов’язково стане в нагоді в майбутньому, – зауважив він.

Також цього ж дня, на аеродромі Гома за участю пари Мі-24 було виконано політ на розвідку та патрулювання території на сході країни. Радіус виконання польотного завдання склав майже півтори сотні кілометрів від місця взльоту.

– В небі Демократичної Республіки Конго польоти на великі відстані є звичайним явищем. Тому під час підготовки до польотів особлива увага льотно-підйомного складу приділяється на відпрацювання практичних дій в разі нештатних ситуацій в повітрі, дій екіпажу під час посадки на запасні аеродроми та виживання в умовах джунглів, – розповів заступник командира вертолітного загону підполковник Володимир Партика.

Протягом виконання завдань окремим вертолітним загоном другої ротації Місії ООН у ДР Конго екіпажі вертольотів провели в африканському небі більше п’яти сотень годин.