Керівництво Міноборони та Генштабу вшанували жертв війни

Сьогодні, 22 червня, в Україні відбуваються загальнонаціональні заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.





У Києві заходи розпочалися з церемонії покладання квітів до Могили Невідомого солдата в парку Вічної Слави.

У заході взяли участь Голова Верховної Ради України Володимир Рибак, Прем’єр-міністр України Микола Азаров, Міністр оборони України Павло Лебедєв, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов, урядовці, ветерани, представники громадськості.

Присутні вшанували пам’ять воїнів, полеглих у роки Великої Вітчизняної війни, хвилиною мовчання.

У пам’ять про загиблих пролунав салют зі стрілецької зброї, а військовослужбовці Почесної варти Міністерства оборони України пройшли перед монументом урочистим маршем.