Керівництво Міноборони та Генштабу вшанували жертв війни
13:25, 22 червня 2013Військо
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Керівництво Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України вшанували загиблих у роки Великої Вітчизняної війни.
Сьогодні, 22 червня, в Україні відбуваються загальнонаціональні заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.
У Києві заходи розпочалися з церемонії покладання квітів до Могили Невідомого солдата в парку Вічної Слави.У заході взяли участь Голова Верховної Ради України Володимир Рибак, Прем’єр-міністр України Микола Азаров, Міністр оборони України Павло Лебедєв, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов, урядовці, ветерани, представники громадськості.
Присутні вшанували пам’ять воїнів, полеглих у роки Великої Вітчизняної війни, хвилиною мовчання.
У пам’ять про загиблих пролунав салют зі стрілецької зброї, а військовослужбовці Почесної варти Міністерства оборони України пройшли перед монументом урочистим маршем.
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